Dopo dieci anni esatti dal ciclone Cleopatra, riaprirà al traffico il 27 novembre prossimo il ponte di Oloè sulla strada provinciale 46 Oliena-Dorgali. Nel 2013 era crollato sotto la furia dell’acqua, inghiottendo l’agente di polizia della questura di Nuoro Luca Tanzi, di 44 anni.

L’auto su cui viaggiava incrociò un’ambulanza che cercava di raggiungere l’ospedale più vicino per trasportarvi una ragazza in ipotermia. Il mezzo della polizia precipitò in una voragine: Tanzi morì sul colpo mentre i suoi colleghi rimasero gravemente feriti.

“Ora restituiamo una nuova infrastruttura, cruciale per il territorio” ha annunciato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Per il ripristino dell’opera, la Regione ha destinato 5,6 milioni di euro.

Intanto a Olbia sono stati adagiati nove monoliti di granito sul prato del lungomare di via Escrivá. Sono il simbolo delle nove vittime dell’alluvione che si abbatté sulla città di Olbia il 18 novembre del 2013.

