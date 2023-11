Fratelli d’Italia, attraverso le parole della coordinatrice Antonella Zedda, ha annunciato di non sostenere la ricandidatura di Christian Solinas alle Regionali 2024.

“Fratelli d’Italia ritiene che non ci siano più le condizioni per sostenere il secondo mandato del presidente Solinas. Fratelli d’Italia, pertanto, ha deciso di assumersi l’onere di convocare un tavolo di coalizione per decidere unitamente agli alleati della maggioranza quale sia la strada da percorrere insieme, per tornare alla guida della nostra terra”.

La scelta di avviare una discontinuità con la guida Solinas era nell’aria da molto tempo. Già ad inizio anno, Fratelli d’Italia avanzò dei dubbi e alcune indiscrezioni diedero vicina la caduta della Giunta. Ma non accadde. Oggi, a tre mesi dalle elezioni, il contesto politico è cambiato.

Plaude la scelta Ugo Cappellacci. “Forza Italia accoglie positivamente la convocazione del tavolo del centro-destra per rilanciare l’azione politica del centro-destra in vista delle imminenti elezioni. Il nostro movimento è pronto a dare il proprio contributo di idee, valori e programmi per i prossimi cinque anni”.

