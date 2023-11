Filippo Turetta, sospettato d’aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato fermato questa mattina in Germania. Lo ha svelato all’Ansa l’avvocato del giovane, che ha informato i genitori. L’arresto del 22enne è avvenuto vicino a Lipsia.

Sul caso, ieri aveva esposto il proprio pensiero Valentina Pischedda, del Centro Antiviolenza Feminas.

“Insegniamo ai nostri figli a convivere con la frustrazione, insegniamo ai nostri figli che niente va ottenuto con la forza, insegniamo ai nostri figli il rispetto verso le donne, insegniamo ai nostri figli a gestire le proprie emozioni, insegniamo ai nostri figli come si ama… perché chi ti ama non ti tarpa le ali, chi ti ama non decide il tuo futuro ma soprattutto non ti impedisce di viverlo!!!”.

