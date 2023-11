La morte di Giulia Cecchettin ha sconvolto anche la politica sarda. Sul caso è intervenuto anche l’ex presidente della Regione e attuale parlamentare Ugo Cappellacci.

“Un crimine così feroce che non può esistere una pena sufficiente a fare giustizia. Bisogna fermare il germe della violenza, educare i nostri giovani sin dalla scuola al rispetto delle donne ed al fatto che un legame affettivo non può mai diventare un possesso dell’altra persona come se fosse un oggetto”.

