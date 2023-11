Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nel Comune di Baunei (NU) per il recupero di una escursionista infortunata.

Alle 14.10 è stato necessario l’intervento in zona Su Porteddu. La donna, 54 anni, di nazionalità americana, stava percorrendo il sentiero per Cala Goloritzè quando si è infortunata e non è più riuscita a proseguire autonomamente.

Immediatamente si è recato sul posto il turno in guardia attiva con 5 tecnici della stazione Ogliastra. Dopo averla raggiunta, stabilizzata e posizionata sulla barella , l’hanno trasportata fino al parcheggio dove la attendeva l’ambulanza della Croce Bianca di Baunei per il trasporto in ospedale.

L’intervento si è concluso alle 16.10.

