Al 95’, la Torres trova una vittoria preziosissima per la conferma del primato in classifica. I rossoblù superano la Vis Pesaro in rimonta per 2-1 con una doppietta di Fischnaller.

Dopo un primo tempo sonnacchioso, la partita si è accesa nella ripresa. Prima il vantaggio dei padroni di casa, quindi la reazione veemente degli uomini di Alfonso Greco che hanno dominato il gioco.

A mettere la firma sul successo la doppietta di Fischnaller, col raddoppio arrivato nei secondi finali con un ultimo assalto vincente.

