È stato inaugurata oggi all’ospedale oncologico Businco di Cagliari l’entrata in funzione del nuovo acceleratore lineare Linac. Si tratta del primo delle quattro grandi apparecchiature di ultima generazione previste nel piano di ammodernamento della radioterapia.

“Oggi diamo testimonianza di quella sanità che funziona, di quella sanità pubblica che fa meritoriamente passi in avanti. Riportiamo l’oncologia pubblica in Sardegna al livello che merita. Perché la dotiamo di attrezzature, strumentazioni e tecnologia che non solo la rimettono in pari rispetto ad altre iniziative private, ma la rendono competitiva a livello nazionale” ha dichiarato il Presidente della Regione, Christian Solinas.

Nei prossimi mesi, sempre nell’ospedale Businco, è prevista l’installazione di un secondo Linac e di una tomoterapia elicoidale. L’ospedale di Cagliari sarà inoltre uno dei quattro centri in Italia ad ospitare il Cyberknife, apparecchiatura all’avanguardia nelle cure dei tumori.

“Fin dall’inizio abbiamo preso l’impegno di dare un’attenzione particolare all’ospedale oncologico. Garantendo, da parte della Regione, tutto il supporto necessario per portare a compimento gli investimenti non solo in tecnologia ma anche strutturali e infrastrutturali. Il nuovo acceleratore lineare rappresenta un primo risultato concreto. Le sue potenzialità ci aiuteranno non solo ad essere più efficienti, più innovativi, più sostenibili, ma ci consentiranno di erogare un più elevato numero di prestazioni in un tempo minore” ha aggiunto il Presidente.

