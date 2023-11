Puntano ancora sull’unità del Campo Largo i Progressisti. Lo hanno reso noto con un comunicato in cui auspicano la ricomposizione della frattura venutasi a creare qualche settimana fa.

“Crediamo, ancora, che la divisione dello schieramento democratico possa essere superata con un percorso condiviso di comparazione tra le candidature in campo e quelle che potrebbero manifestarsi come valide per assicurare la ricostruzione morale, istituzionale, culturale e amministrativa della Regione, ridotta in macerie dall’attuale Giunta”.

Quindi primarie per la scelta del candidato o della candidata a Governatore, “perché il nostro popolo, unito, diventi protagonista delle scelte politiche e amministrative che devono guidare il processo di cambiamento“.

Dunque no agli accordi tra Pd e 5 Stelle, sì ad un coinvolgimento delle autonomie locali nella scelta dei candidati. Il dialogo tra le parti prosegue.

