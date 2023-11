Tutti in piedi per Claudio Ranieri a Carbonia durante la serata dedicata ai Premi Ussi, i riconoscimenti della stampa sportiva isolana. Il tecnico del Cagliari è stato insignito del premio intitolato a Davide Astori, ricevendolo con grande commozione così come confermato dalle sue parole.

“Sono molto emozionato per il premio. Mi ha toccato molto perché Davide era una persona squisita, leale, pulita. Sono gli stessi valori che mi hanno insegnato i miei genitori. Li porto sempre con me. Ricevere il premio dal papà e dal fratello mi ha commosso”.

Premiati, fra gli altri, Filippo Tortu, Dalia Kaddari, Lorenzo Patta, Stefano Oppo. E i giornalisti sardi Giorgio Porrà, Veronica Baldaccini e Ignazio Caddeo.

