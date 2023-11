Vanno avanti le indagini dei carabinieri di Stintino e Porto Torres sul tragico ritrovamento del cadavere rinvenuto sabato mattina sugli scogli, di fronte alla spiaggia La Pelosa di Stintino.

Tra i vari nomi presi in considerazione dei registri delle persone scomparse, c’è anche quello di Andrea Careddu, 69enne originario di Olbia ma residente in Francia. Di lui si sono perse le tracce il 27 maggio scorso, quando si trovava in vacanza dalla sorella, che abita in Gallura, vicino ad Arzachena.

L’uomo era uscito di casa dicendo che sarebbe andato a San Pantaleo per trovare alcuni amici, ma nel paese non è mai arrivato. Era stata la donna a denunciare la scomparsa del fratello il 29 maggio.

Ora bisognerà attendere il test del Dna per risalire all’identità dell’uomo.

