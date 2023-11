Da oggi l’Hostel Rodia di Oristano è chiuso, eccezion fatta per l’attività di ristorazione.

Lo ha disposto con un’ordinanza la dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5 di Oristano, in seguito a due casi di contaminazione da legionella.

Si tratta di Paola Piga, 66 anni cagliaritana ma residente da diversi anni a Quartucciu, è deceduta mercoledì scorso 15 novembre al Policlino di Monserrato. Il giorno prima aveva accusato problemi respiratori e si era recata in ospedale per accertamenti. Qui è stata riscontrata la positività al batterio della legionella.

L’amica, 77 anni di Quartu, è in gravi condizioni al Santissima Trinità di Cagliari per una polmonite causata dallo stesso batterio.

Le due donne avevano partecipato entrambe a un incontro neocatecumenale tenutosi dal 2 al 5 novembre all’hotel Rodia di Oristano. Erano presenti circa trenta persone.

La struttura è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell’esito sulle analisi dei campioni dei prelievi effettuati ieri dai tecnici specializzati del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl oristanese nelle camere e nel serbatoio di accumulo delle acque. I risultati delle analisi si conosceranno non prima di una quindicina di giorni.

