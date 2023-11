L’arbitro Matteo Marchetti è stato designato per dirigere la sfida tra Cagliari e Monza, lunch match in programma domenica 26 novembre all’Unipol Domus e valevole per la 12ª giornata di Serie A.

A coadiuvare il fischietto di Ostia Lido ci saranno gli assistenti Vecchi e Perrotti. Quarto ufficiale Volpi, mentre la sala Var è affidata a Serra e Gariglio.

Quattro i precedenti di Marchetti con il Cagliari. Il bilancio è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara arbitrata è lo 0-0 in Genoa-Cagliari del 7 ottobre 2022.

Con il Monza invece i precedenti sono 5, tutti tra Serie C e Serie B. I biancorossi con Marchetti alla direzione non hanno mai perso, registrando tre vittorie e due pareggi.

