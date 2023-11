Continua il tira e molla tra il gruppo di partiti capitanati da Renato Soru e la leader designata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde.

In una nota congiunta, i partiti vicini al patron di Tiscali si dicono disponibili a un incontro con la parte di centrosinistra guidata da dem e pentastellati. A firmarla sono Progetto Sardegna, Progressisti, Liberu, +Europa e Upc.

La volontà è quella di “chiarire in maniera trasparente e definitiva se vi è la disponibilità a una consultazione democratica che porti alla scelta di una/o candidata/o unitario rappresentativo dei due schieramenti”.

La conditio sine qua non per riappacificare le parti resta quindi la consultazione popolare per scegliere una candidatura unica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it