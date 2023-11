La Sardegna si conferma terra di grandissime qualità culinarie anche per la Guida L’Espresso. Fanno il botto Fradis Minoris e Fuoco Sacro: assegnati i prestigiosi “3 Cappelli“.

“Un traguardo importante, un riconoscimento collettivo per tutto lo staff, per questo territorio che ha ancora tanto da dare e da far conoscere e per tutta la filiera” ha commentato lo chef Francesco Stara del ristorante Fradis Minoris ai microfoni dell’Ansa.

Scendono, invece, da cinque a tre i “2 Cappelli“: li mantiene Pomata a Cagliari, lo stellato Gusto By Sadler a San Teodoro e Terra, a Palazzo Tirso a Cagliari. Questi ultimi due sono delle new entry della guida.

“1 Cappello” invece è andato ad Arieddas di Sanluri, Hub di Macomer, Somu di Arzachena, I sarti del Gusto e Josto di Cagliari, ConFusion di Porto Cervo, Arke di Quartu Sant’Elena e Osteria Abbamele di Mamoiada.

