Nelle scorse ore, il gruppo Soru si era detto nuovamente disponibile a “trattare” col Campo Largo e con la candidata Alessandra Todde. A stretto giro, le 12 sigle a sostegno della candidata 5 Stelle hanno risposto con un comunicato congiunto.

“La coalizione di centrosinistra ha già fatto sintesi sulla candidata e sulla struttura portante programmatica. Il lavoro che è stato fatto in questi mesi conferma la forza di un percorso lungo ed articolato. In cui le parole chiave sono sempre state unità, condivisione e voglia di cambiamento per i sardi e la Sardegna”.

Nel ricordare l’intenzione di privilegiare un proposta seria ed innovativa che metta al centro la collettività, il centrosinistra ha le idee chiare sull’avversario: il centrodestra.

Ma lancia comunque un serio monito a Renato Soru e alle sigle che lo sostengono. “Per noi l’unità del centrosinistra è un valore imprescindibile. Ma non siamo disposti a tirare nuovamente il freno mentre i cittadini chiedono a gran voce risposte ai problemi e un cambio di passo strutturale”.

Dunque sì al dialogo, ma costruttivo. “Siamo disponibili a confrontarci sul programma per la Sardegna e i sardi e a costruire una visione comune, inclusiva ed unitaria“.

