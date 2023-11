La barlady sarda Francesca Aste sfiderà nella “Notte delle Stelle” a Roma nove concorrenti da tutta Italia per conquistare il titolo di Lady Amarena Italia 2023.

Originaria di Carloforte, Isola di San Pietro, sarà lei la porta bandiera isolana per il concorso ideato nel 2015 da Fabbri 1905 per promuovere il talento femminile in una professione dove le donne rappresentano ancora una minoranza.

Francesca Aste ha 30 anni e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’ospitalità fin da giovanissima, in Sardegna, per poi affinarsi professionalmente a Milano.

“Dopo cinque anni ho deciso, insieme al mio compagno, partner nella vita e nel lavoro, di tornare in Sardegna. Il mio obbiettivo è quello di soddisfare, stupire e far sentire a casa gli ospiti” racconta. “Nei cocktail che propongo c’è sempre una storia o un sentimento che mi lega”.

Il cocktail che l’ha portata in finale racconta una storia di speranza, amore e condivisione al femminile: un palloncino, come nella celebre opera di Banksy, è saldamente legato al bicchiere tramite un’Amarena Fabbri, unendo speranza e l’amore.

La finale di Lady Amarena si svolgerà il 28 novembre a Roma e la vincitrice italiana accederà al concorso internazionale del 2024.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it