Guidava con un tasso alcolemico superiore di cinque volte al massimo consentito. Un 41enne è stato fermato dai Carabinieri ieri pomeriggio in via Cagliari ad Assemini, dopo diverse segnalazioni. Il veicolo sul quale viaggiava era stato visto sbandare vistosamente per strada, tanto da preoccupare i residenti.

All’intervento dei militari dell’Arma, l’uomo è stato fermato e sottoposto all’etilometro. Il carrozziere, già noto alle forze dell’ordine, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 2, 46 grammi per litro alla prima prova e 2,41 alla seconda. Oltre alla denuncia gli è stata ritirata la patente di guida.

