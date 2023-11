Dovrà scontare due anni e cinque mesi di carcere per rapina. Un giovane di 27 anni è stato rintracciato ieri a Sinnai dai Carabinieri e tradotto in cella per ordine della Procura di Sassari.

Il ragazzo originario di Settimo San Pietro, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, era stato protagonista di una rapina a Sassari nel maggio del 2019.

Il 27enne ha quindi ricevuto la notifica e raccolto i suoi effetti personali prima di essere trasportato nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.

