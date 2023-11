Aveva affrontato gli agenti brandendo un collo di bottiglia, successivamente era stato fermato per furto e, non pago, si era poi sottratto all’obbligo di firma in Questura. Nei guai a Sassari un cittadino straniero di 37 anni, fermato ieri dalla Polizia Locale e dalla Guardia di Finanza nel quartiere di San Donato.

Il curriculum criminale dell’uomo parla da solo. A settembre era stato sorpreso all’interno di un rudere mentre minacciava i proprietari, tanto da rendere necessario l’uso del taser. In seguito era stato denunciato dagli agenti in due differenti occasioni per il furto di alcuni capi di abbigliamento in un noto centro commerciale.

Infine la violazione della misura dell’obbligo di firma disposta dal Giudice della sezione penale del Tribunale di Sassari, che ha portato a tramutare la pena nella carcerazione. Individuato nella giornata di ieri, è stato quindi tradotto in cella.

