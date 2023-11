Interviene anche l’ex ministro della Difesa, Arturo Parisi, esponente del PD, sull’uscita di Renato Soru dal partito politico oggi guidato dalla nuova segretaria Elly Schlein.

Per l’ex rappresentante del secondo governo Prodi, che si è espresso in un’intervista rilasciata al giornalista David Allegranti, l’uscita di Soru dal PD è anche un’uscita “dall’alleanza progressista guidata dal M5S col PD”. Un connubio che l’ex presidente della Regione non avrebbe mai visto di buon occhio.

“Oramai – prosegue Parisi – è purtroppo un fatto che, come ho ripetuto invano, le primarie avrebbero potuto evitare. Per di più un fatto non nuovo. Ignorato da chi sta sul Continente e trascurato perfino in Sardegna, già in molti Comuni si è assistito ad uscite dal PD di esponenti di prestigio che presentatisi alle elezioni fuori e contro il partito hanno conquistato le amministrazioni”.

Ora, però, Soru sembrerebbe pronto al dialogo con la candidata del Campo Largo, Alessandra Todde, vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, supportata anche da buona parte del PD e altre sigle afferenti al centrosinistra sardo.

