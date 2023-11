È notizia di qualche giorno fa che il Tar Sardegna abbia deciso di rigettare il ricorso del Bar Florio, noto locale del quartiere Villanova, a Cagliari, contro la sospensione della concessione del suolo pubblico.

Oggi il titolare replica su Facebook a nome di tutta l’attività con un lungo post: “Pur rispettando la decisione del Tar, non siamo d’accordo e non ci fermeremo”.

In primis, si legge nel testo, “il disaccordo sta nella diversa valutazione dei fatti e per questo continueremo a sostenere le ragioni del Bar Florio nelle sedi opportune, per tutelare il nostro lavoro, la nostra buona fede e i nostri dipendenti”.

Il bar sito in piazza San Domenico era stato sanzionato l’estate scorsa e la sua attività sospesa per trenta giorni in quanto, secondo quanto riportato da alcuni testimoni e poi appurato dagli stessi agenti della Polizia locale, la musica accesa all’interno del locale era udibile anche da fuori. Una situazione vietata dal regolamento comunale.

Ma la battaglia del Bar Florio non si riferisce soltanto al fatto in sé. “Il disaccordo sta anche nell’idea di città che ci portiamo dentro – continua il post – : crediamo che la convivenza delle diverse esigenze dei cittadini sia indubbiamente la sfida più grossa nel vivere gli spazi comuni, ma anche la più gratificante quando portata avanti attraverso l’ascolto e il compromesso”.

“Pensiamo – si legge ancora nel testo – che aver contribuito a ridare vita a una parte di Cagliari, insieme alle altre attività e a tutte le persone che hanno abitato con noi la piazza, sia stato un valore aggiunto per tutti. Nessuno escluso. Sappiamo di averlo fatto cercando di rispettare sempre le regole, anche quando si sono fatte poco chiare”.

