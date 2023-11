È stata pubblicata la nuova classifica dei migliori licei italiani del 2023 stilata da Eduskopio, l’osservatorio della Fondazione Agnelli che ogni anno scandaglia centinaia di istituti per individuare quelli con le performance più alte.

La classifica divide tra i principali indirizzi, nelle varie città del nostro Paese con un focus sui licei, dato che nel 2023-2024 circa 6 studenti su 10 hanno iniziato il proprio percorso delle superiori proprio in un liceo.

A Cagliari, la classifica dei licei classici vede anche quest’anno il “Giovanni Maria Dettori” in prima posizione. Seconda posizione per il “Vittorio Emanuele II” e il “Motzo” di Quartu Sant’Elena. Allo stesso modo, il liceo “Antonio Pacinotti” è il migliore scientifico dell’anno. La classifica vede anche altre conferme, come il liceo “Euclide” e il “Leon Battista Alberti” rispettivamente in seconda e in terza posizione. Quest’ultimo però è il migliore liceo nel ramo delle scienze applicate, primo classificato davanti al “Michelangelo” e al “Giuseppe Brotzu”.

Anche nell’ambito delle scienze umane assistiamo a diverse conferme. Prima fra tutte, il liceo “Eleonora D’Arborea”, primo classificato anche per quanto riguarda l’opzione economico sociale. Sul podio troviamo inoltre anche il liceo “Motzo” (secondo nella classifica dell’indirizzo economico sociale) e il “Grazia Deledda”.

La mappa dei licei si conclude con il “Foiso Fois” e il “Brotzu”, i due migliori licei artistici di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it