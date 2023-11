C’è un sardo nel cast di Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti: si chiama Andrea Urru, ha 13 anni, e proviene da Oristano. Ha sbalordito tutti nel programma andato in onda su Canale 5.

Il piccolo cantante è stato selezionato per la squadra di Fausto Leali, dopo essersi presentato con una travolgente esibizione di “We are The Champions”.

In seguito ha duettato col suo capitano sulle note di “Pregherò” di Adriano Celentano. Ricevendo grandi applausi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it