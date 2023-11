La dottoranda Francesca Musanti si è aggiudicata il premio del miglior progetto grafico che ha partecipato al concorso di idee “Un Progetto per cancellare la violenza di genere“.

Dottoranda in Architettura all’Università di Cagliari, ha realizzato il progetto ispirandosi alla frase vincitrice di precedente concorso. Era tratta da una canzone e recitava “Don’t paint me black when I used to be golden” (non dipingermi di nero quando risplendo d’oro).

Il totem realizzato richiama queste parole utilizzando i colori oro e nero per rappresentare delle canne, simbolo di forza, resistenza e rinascita.

