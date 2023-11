Il Consiglio regionale della Sardegna illuminato di rosso in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Secondo i dati, ogni giorno nella nostra isola, almeno 4 donne sono vittime di violenza fisica o sessuale o di atti persecutori“. Dice il presidente dell’Assemblea Michele Pais.

“È necessario cambiare la nostra società promuovendo la cultura dell’affettività sin dalla più tenera età – prosegue Pais – e condannando con ogni mezzo la violenza soprattutto contro le donne”.

Un pensiero poi al caso che ha scosso l’Italia negli ultimi giorni: “Giulia è il simbolo della donna di oggi che vola alto e che vuole affermarsi perché l’indipendenza è libertà. Giulia è la figlia di tutti noi, il simbolo di una generazione di giovani donne che vanno avanti tra mille difficoltà e devono combattere contro mentalità distorte”.

Sulla pagina del sito istituzionale del Consiglio comparirà inoltre la banda rossa: #25 novembre, il Consiglio regionale della Sardegna contro la violenza sulle donne.

“Gesti simbolici da parte dell’Assemblea – conclude Pais – per non dimenticare chi ha subito o subisce violenza fisica o psicologica. In ricordo di Giulia e di tutte le donne uccise e maltrattate in ogni angolo del pianeta”.

