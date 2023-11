Quasi un migliaio di persone alla Fiera di Cagliari per partecipare alla Festa dell’Unità e accogliere la segretaria Elly Schlein. Al suo fianco c’era Alessandra Todde, candidata presidente alle Regionali per il Campo Largo. Con cui si è scambiata un lungo abbraccio all’arrivo e che ha elogiato sul palco.

Il rapporto con la Todde e con gli alleati. “Conosco Alessandra da anni, ho la fortuna di conoscere le sue qualità umane, politiche e culturali. Non è solo donna. È una donna di grande valore. Abbiamo ascoltato passo dopo passo quello che è accaduto al tavolo di coalizione, ma non abbiamo mai fatto accordi romani per ‘imporla’. Ora serve unità, lavoriamo per la massima unità possibile. Facciamo ogni sforzo per non perdere nessuno per strada. Il dialogo non è mai uno sforzo mai mal speso”.

I problemi della Sardegna. “La Sardegna in 5 anni è scivolata sempre più giù nella classifica della sanità nazionale. Ci sono ospedali e punti di cura che stanno chiudendo. È chiaro il modello di questa destra: chi è povero sta evitando di curarsi, chi è ricco va nel privato. Hanno tradito tutte le promesse sulla pubblica istruzione, sugli asili nido. Dobbiamo fornire opportunità di lavoro dignitosi, tanti sardi sono dovuti andare fuori per andare a lavorare. In Sardegna non riescono a costruirsi un futuro. Hanno tagliato le pensioni, hanno ridotto le pensioni delle donne”.

La stilettata a Solinas. “È una vergogna che non ci sia una continuità aerea, che Solinas non sia stato in grado in 5 anni di garantire ai sardi di volare dalla Sardegna e fuori dalla Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it