Una serata di abbracci e di applausi e di endorsement per Alessandra Todde come leader del centrosinistra in Sardegna.

Alla Fiera di Cagliari, nella serata della Festa dell’Unità del Pd, la candidata alle Regionali 2024 ha avuto al suo fianco Elly Schlein e Camilla Soru. Che da tempo, in maniera diretta e indiretta, la sostengono per lanciare l’onda rosa anche in Sardegna.

“Alle Festa dell’Unità, insieme ad Elly Schlein, si compatta la coalizione. Questo è lo spirito giusto per strappare la Sardegna dalle mani della destra che in questi cinque anni l’ha affossata e vorrebbe continuare a farlo. Uniti cambiamo la Sardegna. Uniti si vince” ha dichiarato la Todde.



In radio, la Soru aveva svelato che anche il padre era convinto di Alessandra Todde come candidata Presidente. “Gli ho spiegato le mie ragioni che erano perfino le sue prima che decidesse di candidarsi: a febbraio per lui la Alessandra Todde era la candidata migliore. Poi qualcosa è cambiato”.

Per la Schlein, “questa è una corsa importante, cruciale. Se riusciamo a dare un futuro diverso a questa regione sarà un riscatto che darà una scossa anche al resto del paese”.



Le parole della Schlein ai giornalisti:

