Un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è finito all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad una furiosa lite con un connazionale.

La lite è avvenuta in viale La Playa: si sarebbero presi a cazzotti, finché uno dei due non ha morsicato l’altro, quasi staccandogli il naso. L’aggressore è poi scappato via, alla vista del sangue copioso.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Cagliari, che hanno effettuato i rilievi e fatto partire la ricerca del secondo protagonista della lite.

Il ferito è stato trasportato in ospedale da una ambulanza del 118.

