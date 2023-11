L’attrice Benedetta Porcaroli è stata ospite di recente nel podcast “Dicono di te” condotto dal giornalista Malcom Pagani. Nel parlare la sua infanzia, ha citato il suo rapporto con la Sardegna.

In particolare ha spiegato il suo rapporto con le cadute, e di come certe cadute siano state formative nella sua vita.

“Sono sempre caduta da bambina. Mi arrampicavo sugli scogli, senza scarpe. Abbiamo questa casa in Sardegna, da mia nonna, dove ho passato tutte le mie estati in questa terra bellissima. Quindi mi arrampicavo, facevo, andavo in giro, scoprivo.. sono sempre molto stata a contatto con la natura e gli animali. Mi piace la vita compresa di tutte queste cose”.

Un rapporto, quello con la Sardegna che non si è mai interrotto, visto che è la protagonista del film “Vangelo secondo Maria” del regista sardo Paolo Zucca. Con lei, nel cast, anche Alessandro Gassmann, Fortunato Cerlino e Lidia Vitale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it