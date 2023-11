Attendono ancora risposte gli Idonei Laore che da mesi sarebbero dovuti essere inseriti al lavoro nelle agenzie regionali. Una situazione che, secondo quanto riferiscono i protagonisti della vicenda, dipende in particolar modo da Argea e dalla Regione Sardegna.

“L’utilizzo delle graduatorie Laore, per colmare i vuoti in organico regionale, è sancito dal disposto dell’art. 108 del collegato alla legge finanziaria regionale. Argea non assume e preferisce utilizzare personale appartenente ad (altre) agenzie regionali. Siamo indignati da questo modo di agire” si legge in una nota.

L’incontro con l’assessore Pierluigi Saiu è stato positivo, ma non ha potuto dare le opportune risposte allo scorrimento della graduatoria. Se non una sollecitazione all’assessora Andreina Farris. “Il DG di Area ha già da tempo fatto presente all’Assessorato al personale che l’azienda necessita di nuovo organico poiché le carenze sono gravi. Al momento dall’ Assessorato della Farris non sono giunte istruzioni ad Area per l’utilizzo delle graduatorie Laore”.

Pertanto il gruppo attende buone nuove affinché l’assessore agli Affari generali dia input allo scorrimento delle graduatorie in Area, e nell’intero sistema Ras.

