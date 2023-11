Marco Spissu è protagonista dell’ultima edizione di Sportweek. In questo numero, il playmaker sassarese ha confidato gli obiettivi per il futuro, svelando la volontà di tornare in Sardegna e giocare nuovamente per la Dinamo Sassari.

“Mi piacerebbe tornare a Sassari e diventare capitano, è un mio obiettivo. Vorrei concludere la mia carriera nella mia città, dove ho giocato e vinto una coppa europea. Farlo da capitano sarebbe bellissimo. C’è tempo, ma certe cose si fanno in due” ha dichiarato.

