I venti di burrasca di questa notte, in particolare nelle zone del Sulcis, Campidano e Cagliaritano, hanno creato grossi danni sulle strade sarde.

Sulla ss 195, tra Cagliari e Capoterra, una parte di asfalto ha ceduto per le mareggiate, le onde continuano a lambire la carreggiata ma una parte dell’area è stata transennata dall’Anas per evitare il peggio.

Sulla ss 125, in Ogliastra, invece, si è verificata una frana che ha bloccato il traffico dalle 20,20 alle due di questa notte.

Ma non solo. Sono state centinaia le chiamate di intervento alle centrali operative dei Vigili del fuoco per pali della luce caduti, cavi dell’elettricità danneggiati, cartelloni pubblicitari pericolanti e qualche tettuccio trascinato via dal vento.

Intanto, l’allerta meteo della Protezione civile regionale per raffiche di vento e mareggiate sulle coste occidentali è scaduta alle 12 di oggi.

