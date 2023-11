Il ritiro fa bene alla Dinamo Sassari che, tra le mura amiche, coglie una bella vittoria contro Scafati. Il risultato dice 79-76: i biancoblù salgono a 6 punti in classifica.

Non una gara semplice per i sassaresi, che hanno vissuto tra le montagne russe. Molti errori, poco gioco, poca fiducia. Scafati però non è stata in grado di approfittarne, neanche quando nell’ultimo quarto è andata sul +8.

La rimonta dei biancoblù con Gombauld (20 punti) e Charalampopoulos (16 punti) è stata veemente: parziale di 14-0 e gara ribaltata. Il finale è stato pieno di pathos, con gli ospiti micidiali dall’arco. Ma Sassari è stata brava a mantenere il vantaggio e vincere.

