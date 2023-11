Ancora scia di polemiche dopo il flop dello spettacolo di Pio e Amedeo all’Opera Music Forum di Cagliari. La serata è stata sospesa per problemi tecnici che rendevano impossibile l’ascolto delle battute. Ma non solo.

A segnalare i problemi e a puntare il dito sulla giunta Truzzu è stata la consigliera comunale Camilla Soru. Soprattutto dopo che l’assessora Maria Dolores Picciau aveva annunciato la serata in pompa magna sui social, con un’Opera Music Forum “pronto all’uso”.

“Risultato? Organizzazione imbarazzante, spazio inadeguato, freddo da non potersi levare il cappotto, posti “poltronissima gold” venduti a 70 euro allestiti con vecchie sedie di plastica, bagni inagibili. Per la serie post invecchiati malissimo in sole 24 ore. Un altro capolavoro della giunta Truzzu è servito”.

