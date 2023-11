Il Cagliari ha un po’ l’amaro in bocca per come si è svolta la sfida con il Monza. Passato in vantaggio, si è fatto riprendere è poi non è stato più in grado di provare a vincere. Per Ranieri vale il detto: se non puoi vincere, almeno non perdere. E così è stato. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Sul risultato finale. “Il pareggio è giusto. Primo tempo nostro, abbiamo messo alle corde il Monza. Un peccato non aver fatto il secondo gol e aver chiuso la gara. Nel secondo tempo meglio loro. Quando non si può vincere meglio non perderla”.

Sulla prestazione. “Abbiamo giocato bene, la squadra è compatta, abbiamo difeso bene. Avevamo preparato la partita con l’intenzione di bloccare i loro attaccanti. Va bene così”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it