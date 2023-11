Burcei in festa per il ritorno a casa di Beniamino Zuncheddu, scarcerato dopo 33 anni di detenzione.

Ad accoglierlo i suoi compaesani e il sindaco Simone Monni. Che gli ha consegnato simbolicamente la fascia da sindaco.

“In questo giorno importante e gioioso, da primo cittadino, ho voluto consegnare simbolicamente la fascia tricolore a uno che per 33 anni é stato considerato tra “gli ultimi” della società. Ma in questo giorno, è giusto evidenziare che per la sua forza di volontà, attraverso il suo sacrificio sta dimostrando, giorno dopo giorno, di essere tra ‘i primi’. Quindi oggi il primo cittadino di Burcei sei tu Beniamino Zuncheddu, io starò qui, come sempre al servizio della nostra comunità!!”.

