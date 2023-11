“Io credo che questa Davis la dobbiamo anche dedicare un po’ all’attuale presidente del Coni, Giovanni Malagò, che in tutti questi mesi nonostante questi successi sportivi e organizzativi non ha trovato la forza di fare una volta i complimenti al movimento e alla federazione”. Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, a margine della vittoria dell’Italia in Coppa Davis.

Il cagliaritano a capo del movimento tennistico azzurro non le manda a dire e rincara la dose ai microfoni di Sky: “Una grande caduta di stile. Io credo che questi ragazzi gli faranno trovare il coraggio per farlo nei prossimi giorni”.

Binaghi non è nuovo alle uscite sincere e poco istituzionali. A Cagliari criticò aspramente la mancanza di un Palazzetto dello Sport all’altezza dei grandi eventi. Appello accolto poi dall’amministrazione Truzzu che ha messo in cantiere il progetto anche grazie alle sollecitazioni di Binaghi.

