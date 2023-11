Il regista Christiano Pahler, classe 1982, di Serramanna, ha vinto il XXVIII Premio Nickelodeon della Giuria di Qualità Città di Spoleto per il cortometraggio intitolato “Come siamo diventati“.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 25 novembre a Spoleto. Il corto è stato selezionato tra le oltre 100 opere pervenute al concorso. È stato premiato per la sua originalità, la capacità di raccontare storie di vita quotidiana con un tocco di ironia e la sensibilità con cui affronta il tema della comunicazione digitale.

“Come siamo diventati” è un cortometraggio di 9 minuti che racconta le storie di alcuni condomini che, nell’era della comunicazione digitale, hanno perso il contatto tra loro. Il corto è ambientato in una piccola palazzina di un quartiere di Cagliari e segue i protagonisti nelle loro vite quotidiane. Mostrando come la tecnologia stia cambiando il modo in cui ci relazioniamo con gli altri.

“Sono molto felice di questo premio. È un cortometraggio che mi sta particolarmente a cuore perché parla di un tema che mi riguarda da vicino. Sono convinto che la tecnologia possa essere uno strumento prezioso per stare in contatto con gli altri. Ma è importante usarla in modo consapevole, evitando che ci allontani da chi ci sta accanto” ha dichiarato Pahler.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it