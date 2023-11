Niente vie d’uscita né di sicurezza, né tantomento finestre. Lo hanno scoperto venerdì scorso gli agenti della Polizia locale in borghese che, in seguito a un controllo, hanno scovato una discoteca abusiva a Sassari.

Le serate si tenevano in una sala al sottopiano di un bar. Quando i poliziotti sono arrivati, attorno alle 22, c’era solo qualche giovane, ma dopo qualche ora nel locale si è presentato un centinaio di persone.

L’attività è stata quindi interrotta, ma non solo. Gli agenti hanno fatto notare che gli organizzatori dell’evento avrebbero messo a rischio la vita dei partecipanti, che non erano a conoscenza del fatto che non fossero presenti le vie di fuga.