Gli studenti del liceo Alberti si dicono soddisfatti per metà per quanto riguarda l’annuncio della proroga dell’attuale sede di viale Colombo fino al 2027, dato nei giorni scorsi da Città metropolitana, Autorità portuale della Sardegna, Ufficio scolastico provinciale e Assessorato regionale della Pubblica istruzione.

“È necessario – scrive il Comitato “Una sede per il liceo Alberti” – che gli enti preposti diano risposte chiare e tempestive sulla prossima e definitiva sede centrale del liceo. È necessario attivarsi immediatamente per rispondere ai bisogni formativi dei nuovi iscritti e del personale scolastico: il 2027, in termini di programmazione didattica e di edilizia scolastica, è infatti un termine davvero vicino”.

“Ancora una volta – continuano gli studenti -, forti anche dei dati appena pubblicati da Eduscopio che vedono il nostro liceo sul podio delle classifiche per i licei scientifici e delle scienze applicate della Sardegna, il Comitato chiede una sede situata nell’area in prossimità di piazza Matteotti, così da mantenere intatta la centralità che l’Alberti ha sempre avuto per gli studenti pendolari, degna del lavoro che il personale e gli studenti portano avanti con serietà e impegno quotidiano da più di cinquant’anni”.

