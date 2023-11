Martedì 28 e mercoledì 29 novembre, le sedi del Convitto Nazionale e del XVII Circolo Didattico di via Flavio Gioia di Cagliari resteranno chiuse.

Tale decisione è stata adottata per consentire agli operatori incaricati, la rimozione in sicurezza dell’esemplare di Pino d’Aleppo alto circa 20 metri, sradicatosi sabato 25 novembre a causa del forte vento.

L’evento naturale ha causato una serie di criticità che sono ancora in corso di risoluzione. Sabato scorso, l’area è stata delimitata e messa in sicurezza con transenne per interdire l’accesso dei non addetti ai lavori.

Nella giornata di oggi, lunedì 27 novembre, l’impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino ha ripreso i lavori proseguendo con l’alleggerimento della massa dell’imponente albero e sgomberando l’area dal materiale vegetale presente a terra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it