“Chi si oppone al salario minimo lo fa dicendo che comporterebbe un aumento eccessivo dei costi e quindi una perdita di posti di lavoro. È evidente che questo non è vero”. Così Renato Soru, ex presidente della Regione Sardegna, interviene alla manifestazione in piazza del Carmine, a Cagliari, indetta da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo e in favore del salario orario minimo.

“I posti di lavoro – spiega Soru – si perdono tagliando gli investimenti pubblici e privati, non trattenendo le imprese che vanno a delocalizzare la loro attività all’estero, non investendo in ricerca e innovazione, non facendo le riforme che garantiscono una maggiore competitività del sistema paese”.

