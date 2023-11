377 comuni, 1897 chilometri di costa, una morfologia che varia tra mare e monti, risorse culturali in parte inesplorate, iniziative che coinvolgono residenti e turisti in ogni territorio. La Sardegna è un’isola da scoprire in ogni suo angolo, anche il più remoto. Secondo la rivista americana Forbes, è il luogo ideale in cui fare un viaggio nel 2024. Preferibile da chi è amante delle spiagge, della storia e della buona cucina.

Ma come organizzare un viaggio per la Sardegna? Come godere delle sue ricchezze e rendere noto il proprio apprezzamento? Undici mesi di lavoro l’anno, poi arriva il momento di approfittare di un po’ di relax e pace. Le vacanze, per chi le prepara, devono essere perfette. Pianificate a dovere, per tempo, vagliando ogni soluzioni logistica ed economica.

Pianificare consente di ridurre gli imprevisti ed evitare situazioni spiacevoli. Soprattutto star lontani dallo stress. In questo caso, le app possono essere uno strumento fondamentale per gestire ogni aspetto nel migliore dei modi. Per avere coscienza delle necessità, dei luoghi da visitare e degli eventi a cui prender parte. Per aiutare chiunque abbia intenzione e piacere di beneficiare di una bellissima esperienza, la Regione Sardegna ha introdotto l’app Sardinia. Uno strumento essenziale per vivere e scoprire ogni giorno l’isola, senza perdere neppure un minuto.

Si tratta di un’applicazione dedicata alla promozione turistica della Sardegna da installare sugli smartphone o sui tablet. Risulta funzionale e innovativa in termini di diversificazione e completezza dei contenuti, rivolti a differenti pubblici sulla base dei loro interessi. È stata pensata, progettata e realizzata per ispirare motivazioni di vacanza, per fornire informazioni su temi, luoghi e servizi turistici dell’Isola e per accompagnare il turista durante l’esperienza di viaggio.

Disponibile su dispositivi Android ed Apple, è stata realizzata in collaborazione con il Crs4. Sardinia vuole accrescere la diffusione del brand turistico Sardegna anche nei mercati internazionali. Sarà disponibile anche in lingua inglese, in modo da fornire alcuni dati sulle preferenze dei turisti, sulle mete raggiunte, sulle zone più apprezzate. Una sorta di banca dati in continua evoluzione e crescita. Risultato? La possibilità di avere numeri certificati da cui attingere per predisporre poi le future promozioni turistiche.

L’app offre un’esperienza personalizzabile di visualizzazione e navigazione, grazie alla creazione di un account personale utile a ottimizzare i propri dati e le proprie preferenze di esplorazione. Rappresenta dunque un riferimento e un supporto in tutte le fasi del viaggio: dall’indicazione di informazioni utili per la pianificazione all’orientamento durante il soggiorno, fino alla condivisione dell’esperienza sia sull’app che con i canali social.

Sebbene l’idea di organizzare un viaggio o di gestirlo in corso d’opera possa sembrare stressante, Sardinia è stata progettata per essere facile da utilizzare. Questo significa che, anche se non si ha mai pianificato un viaggio prima, sarà possibile farlo senza problemi. Sia che si sia un viaggiatore esperto che un turista occasionale.

L’app è composta da sezioni ricche di contenuti, esplorabili secondo differenti modalità – mappa, esperienza/categoria e ricerca – e attraverso tab funzionali dedicate. Sarà possibile scoprire:

– “Dove Andare” attraverso gli ‘Attrattori’, ossia i punti di interesse geolocalizzati cui sono associati contenuti multimediali 3D, 360 e virtual tour.

– “Cosa Fare”, dove sono raccolte le attività e le esperienze offerte dalla destinazione.

– “Itinerari”, percorsi tematici collegati ad uno o più punti o temi di interesse.

– “Eventi”, avvenimenti o ricorrenze associate a particolari periodi dell’anno.

– “Strutture ricettive”, ovvero l’indicazione di strutture alberghiere e extralberghiere dislocate sul territorio isolano.

L’interazione con gli utenti/turisti dunque è massima e costante. Basata su mappe e relativi punti di interesse in modo da rendere semplice, intuitiva e immediata l’esplorazione dei contenuti. L’interfaccia grafica e la navigazione sono state basate sui più moderni trend di design delle applicazioni e sulle linee guida dei sistemi operativi.

L’app Sardinia può aiutare a risparmiare tempo e denaro, e a sfruttare al meglio ogni minuto della vacanza. Grazie alla tecnologia moderna, tutte le informazioni necessarie e l’interattività in tempo reale può essere facilmente accessibile direttamente dal cellulare, in qualsiasi parte del mondo. Permette anche di creare percorsi di viaggio su misura, tenendo conto delle esigenze personali, gusti, tempo a disposizione e disponibilità economica.

Organizzare una vacanza e viverla, a volte, può risultare una sfida. In questo modo invece sarà una passeggiata con le scarpe comode: il turista potrà andare alla scoperta di nuove culture, cibo, tradizioni e luoghi straordinari semplicemente con click. Potrà ritrovare luoghi già vissuti, conoscere persone nuove, entrare in contatto con tradizioni millenarie che si rinnovano di anno in anno.

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.