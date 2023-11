“La prevalenza della malattia di Parkinson è stimata in aumento in relazione all’invecchiamento della popolazione”. Lo afferma il dottor Marcello Mascia, neurologo del Policlinico Duilio Casula. L’ospedale rende noti infatti i numeri sull’incidenza della malattia in Sardegna.

L’età media della popolazione isolana è in costante aumento e questo grava sulla diffusione. Si stima che in Sardegna siano oltre 4mila i malati e il centro Parkinson, che afferisce alla Neurologia del Policlinico Duilio Casula diretta della professoressa Monica Puligheddu, si prende cura di circa 800 pazienti provenienti da tutta l’Isola.

“La diagnosi della malattia è essenzialmente clinica – prosegue il dottor Mascia – e si basa sui sintomi presentati dal paziente e sulla valutazione neurologica. Gli esami strumentali come la risonanza magnetica dell’encefalo o la Spect cerebrale possono contribuire ad escludere quelle malattie che hanno sintomi analoghi alla malattia di Parkinson”.

Non ci sono farmaci con provata efficacia nel rallentare il processo degenerativo, ma diversi studi hanno mostrato come l’esercizio fisico oltre che ridurre il rischio può anche rallentarne l’evoluzione. Nel Centro Parkinson del Policlinico Duilio Casula vengono gestite le terapie infusionali sottocutanee ed enterali di fase avanzata di malattia e inoltre viene effettuata la selezione dei pazienti candidabili alle terapie chirurgiche.

