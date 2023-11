“Finiscono così le polemiche e viene smentito il racconto che voleva una Regione che non volesse realmente lo stadio di Cagliari”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando in conferenza stampa il via libera della Regione ai 50 milioni di euro per il nuovo stadio Unipol Domus “Gigi Riva”.

“Ho inviato il documento dell’accordo di programma via Pec al sindaco Truzzu – spiega – Una volta che l’accordo sarà sottoscritto anche dal Comune, un minuto dopo sono pronto a firmare il decreto per adottarlo“.

Inoltre la giunta regionale ha previsto altri 50 milioni di euro per altri impianti sportivi della Sardegna. Fondi che dovrebbero entrare con la variazione di Bilancio attualmente in discussione in Consiglio.

