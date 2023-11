“Ho appena firmato la delibera sull’accordo di programma per portarla immediatamente in consiglio comunale”. Questo l’annuncio sui social del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che mette così fine all’iter burocratico per il nuovo stadio.

Dopo il via libera del governatore Christian Solinas ai 50 milioni di euro decisivi, arriva subito l’ok del primo cittadino all’accordo di programma.

“Un lungo percorso di lavoro che oggi, con l’attesa delibera della giunta regionale, mette le basi per la costruzione di un grande stadio per Cagliari e la Sardegna, senza dimenticare la rigenerazione dell’intero quartiere di Sant’Elia” ha aggiunto Truzzu.

Infine il pensiero per l’uomo a cui sarà intitolato l’impianto: “L’avevo promesso ai cagliaritani, ai tifosi e ai sardi. E tra loro, ad uno in particolare: Gigi Riva”.

