Giornata di emozioni contrastanti domenica scorsa per Andrea Carboni. Il difensore sardo del Monza è tornato all’Unipol Domus da avversario, raccogliendo parecchi fischi ma disputando una gara solida contro la squadra che lo ha lanciato in Serie A.

“Tornare in Sardegna, nella mia terra, contro la mia ex squadra, è sempre emozionante” ha scritto sui social dopo la partita. Una frase di grande maturità e rispetto per una piazza che lo ha allevato come uomo e come calciatore, nonostante l’addio dopo la retrocessione non sia stato ancora perdonato dai tifosi.

La gara di domenica era la seconda da avversario del Cagliari per Carboni. Le prima volta fu in occasione del turno preliminare dei playoff di Serie B, quando il classe 2001 indossava la maglia del Venezia. La sua gara andò male e i rossoblù passarono il turno grazie anche a delle sbavature del giovane calciatore sardo.

Da lì in poi però è arrivata una rivincita per Carboni. In estate il rientro al Monza dopo il prestito e il feeling ritrovato con mister Palladino, fino a diventare uno dei titolari della retroguardia brianzola.

