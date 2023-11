Camminavano tranquillamente nel marciapiede di via Santa Maria Chiara quando all’improvviso un’auto le ha travolte. Paura a Pirri, dove questa mattina una 65enne e una 27enne sono rimaste ferite in un incidente dalla singolare dinamica.

Le due donne infatti sono state colpite dal veicolo a sua volta tamponato da un’altra vettura, con il forte impatto che ha fatto finire la macchina sul marciapiede dove transitavano. Subito l’intervento del 118 e della Polizia Locale. Le malcapitate sono state trasportate in codice rosso al Brotzu ma non sarebbero in pericolo di vita.

