Arriva un nuovo primario alla guida della struttura complessa di Medicina interna dell’ospedale di Lanusei: si tratta del dottor Antonello Cossu. Nelle scorse settimane ha assunto la direzione del reparto. Originario di Sorso, è risultato il primo in graduatoria nel concorso bandito negli scorsi mesi dall’Ares Sardegna per la Asl Ogliastra. Subentra alla dottoressa Raffaela Angela Ferrai.

“Ho trovato un ambiente molto positivo che mi consente di lavorare bene e in tranquillità. Il personale è molto

motivato e determinato a mantenere alta la qualità delle prestazioni offerte all’utenza. Inoltre ho notato un attaccamento molto forte ai valori e agli interessi dell’azienda”. Così il nuovo primario ha commentato la recente nomina.

Classe 1966, Antonello Cossu si è laureato nel 1994 in Medicina all’università degli studi di Sassari con il massimo dei voti. Specializzato a Cagliari in Reumatologia (1998) e poi in Geriatria a Sassari (2006), nel 2003 ha conseguito, sempre nell’ateneo turritano, il dottorato di ricerca in Fisiopatologia medica ad indirizzo Reumatologico. La sua esperienza professionale è molto lunga ed è maturata in diverse strutture sanitarie della Sardegna. Prima del suo approdo nella Asl Ogliastra, Cossu ha diretto la Medicina interna degli ospedali di Bosa, Ghilarza ed Oristano. Inoltre, è stato responsabile per diversi anni del centro Alzheimer di Ghilarza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it