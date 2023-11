Prosegue il processo nei confronti dell’ex inviato di Striscia la Notizia, Christian Cocco. Il cabarettista nel 2018 era stato accusato di estorsione dall’ ex cameraman, Massimo Antonio Aversano.

Ieri una nuova udienza a Oristano in cui sono stati sentiti Pasquale Straziota, direttore dell’ufficio legale di Mediaset, e Alberto Salaroli, produttore di Striscia la Notizia. Quest’ultimo ha rivelato di aver interrotto il contratto del comico “dopo la telefonata di Aversano che accusava Christian Cocco di ritoccare, in rialzo, le fatture e di pretendere il 50 per cento dei suoi compensi”.

Cocco però si dichiara innocente e tra le lacrime ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee: “Mi sono sempre comportato correttamente. Io non sono un estorsore. Io non sono un delinquente. Se sono qui è perché chi mi accusa voleva rovinarmi. Infatti da cinque anni non lavoro più“.

